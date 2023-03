【灣區新聞】San Ramon珠寶店光天化日下被持槍匪徒搶劫

【KTSF】

東灣San Ramon市一間商場的珠寶店,光天化日下被匪徒持槍搶劫,整個過程被市民錄低,有市民表示,案發時附近有過百個市民在場。

案發在星期五下午約2點半,市民拍下的片段可見,有持槍匪徒在店外徘徊,店員只好舉高雙手,其餘的匪徒就同時在店內搜掠。

涉案的珠寶店是家族生意,以出售高檔珠寶和勞力士手錶聞名。

珠寶店對面一間餐廳的經理Zanet目擊經過,表示霎時間難以相信正發生什麼事,指出當時現場有過百名市民,還有很多小孩。

有目擊者指,看到有7名匪徒,當中有些持槍。

珠寶店旁邊一間店舖的經理表示,案發時她鎖上所有大門,並將大約10名顧客帶去店內較入地方,避開槍手的視線範圍。

雖然事件中沒有人受傷,但有市民表示,今次搶劫令他們對這個Bishop Ranch商場,及這個富裕社區中的安全感徹底破滅。

一名母親表示,感到非常痛心,又指San Ramon是個安全的城市。

片段可見,有匪徒上了一架紅色的Dodge Charger逃去,目擊市民指,看到有三架車接應,認為匪徒作案前精心預謀,在兩三分鐘內就離開現場,又指商場的Nike和一間太陽眼鏡店,加起來今年被搶劫七次。

當地警方就沒有發放任何資料。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。