【KTSF】

San Mateo縣縣警辦公室表示,警方上週四在紅木城逮捕了一名涉嫌偷竊汽車催化轉化器的男子,他同時涉嫌持槍搶走一名正記錄事件市民的手機。

警方指,來自奧克蘭(屋崙),25歲的Cristofer Hernandez,因涉嫌搶劫、持槍襲擊、盜竊和破壞車輛,而被關進San Mateo縣縣警監獄。

縣警辦公室指,案件發生在上週四,Hernandez非法在紅木城的Emerald Hills社區,偷走一輛汽車的催化轉化器,當時一名目睹事件發生的居民,用手機記錄盜竊過程,其後Hernandez意識到自己被錄影時,用手槍指住該名居民,並拿走他的電話。

縣警隨後在奧克蘭找到疑犯車輛,並將其逮捕,他的保釋金是十萬元。

