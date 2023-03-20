【灣區新聞】東華醫院執行長張建清獲選為加州年度女性（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東華醫院執行長張建清獲選為加州年度女性，州眾議院府並表揚東華醫院124年來的社區貢獻。

加州州眾議員Matt Haney說：「我很高興宣布，張建清博士為我們（州眾議院）選區2023年度女性代表。」

Haney週五來到位於舊金山華埠的東華醫院，將區內加州年度女性代表這份殊榮頒給東華醫院執行長張建清，張建清接受本台訪問時，指自己得知消息時相當的意外，但歸功這份榮譽給東華醫院的團隊，在COVID疫情爆發的三年以來付出的一切努力與貢獻。

張建清說：「這個獎就像給我們在打了一針的正能量，讓我們可以繼續為我們的社區做出更多的貢獻。」

張建清也與我們分享自己在東華醫院服務了30年，從學生時期開始，看到身兼兩三份工作的女性，仍無法負擔最基本的乳房X光檢測，她因此受到激勵，開始積極爭取基金，在東華醫院為低收入婦女提供免費的服務。

而東華醫院也在她的領導下，於灣區拓展服務，華裔居民在舊金山華埠以外的地區也可以接受理解他們文化，及語言的醫療保健服務。

而在疫情期間，東華醫院更是站在第一線，守護社區健康。

張建清說：「在每一次的公共衛生危機，我們東華醫院都會挺身而出，就像是鼠疫的時候，跟我們這次COVID-19的爆發，東華醫院的都是第一時間站出來帶領大家，為我們的社區提供最必要的服務。」

但疫情的來襲，也嚴重打擊許多當地醫院，全美在2020年就有上百間醫院關閉，而在疫情後，隨著醫療用品、藥物還有人力成本的上漲，包括東華醫院在內的社區醫院在營運上都相當吃力。

張建清說：「東華醫院在過去的124年，其實都經歷了無數的風風雨雨，我們在籌錢、在拿政府的補助，各方面都會繼續的努力，也希望我們的社區，大家也都來支持。」

就算面對大環境挑戰，張建清告訴我們，東華醫院正積極設立「亞急性護理」病床（sub-acute care），專門照顧病情不是非常急迫，但仍需要專業住院護理的病患。

張建清指，目前這些病人必須到舊金山以外，甚至到洛杉磯，才可以接受專業照顧。

她認為東華醫院的責任及使命，就是持續為社區帶來更便民及專業的服務。

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