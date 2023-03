【灣區新聞】東華醫院執行長張建清獲選為加州年度女性（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東華醫院執行長張建清獲選為加州年度女性,州眾議院府並表揚東華醫院124年來的社區貢獻。

加州州眾議員Matt Haney說:「我很高興宣布,張建清博士為我們(州眾議院)選區2023年度女性代表。」

Haney週五來到位於舊金山華埠的東華醫院,將區內加州年度女性代表這份殊榮頒給東華醫院執行長張建清,張建清接受本台訪問時,指自己得知消息時相當的意外,但歸功這份榮譽給東華醫院的團隊,在COVID疫情爆發的三年以來付出的一切努力與貢獻。

張建清說:「這個獎就像給我們在打了一針的正能量,讓我們可以繼續為我們的社區做出更多的貢獻。」

張建清也與我們分享自己在東華醫院服務了30年,從學生時期開始,看到身兼兩三份工作的女性,仍無法負擔最基本的乳房X光檢測,她因此受到激勵,開始積極爭取基金,在東華醫院為低收入婦女提供免費的服務。

而東華醫院也在她的領導下,於灣區拓展服務,華裔居民在舊金山華埠以外的地區也可以接受理解他們文化,及語言的醫療保健服務。

而在疫情期間,東華醫院更是站在第一線,守護社區健康。

張建清說:「在每一次的公共衛生危機,我們東華醫院都會挺身而出,就像是鼠疫的時候,跟我們這次COVID-19的爆發,東華醫院的都是第一時間站出來帶領大家,為我們的社區提供最必要的服務。」

但疫情的來襲,也嚴重打擊許多當地醫院,全美在2020年就有上百間醫院關閉,而在疫情後,隨著醫療用品、藥物還有人力成本的上漲,包括東華醫院在內的社區醫院在營運上都相當吃力。

張建清說:「東華醫院在過去的124年,其實都經歷了無數的風風雨雨,我們在籌錢、在拿政府的補助,各方面都會繼續的努力,也希望我們的社區,大家也都來支持。」

就算面對大環境挑戰,張建清告訴我們,東華醫院正積極設立「亞急性護理」病床(sub-acute care),專門照顧病情不是非常急迫,但仍需要專業住院護理的病患。

張建清指,目前這些病人必須到舊金山以外,甚至到洛杉磯,才可以接受專業照顧。

她認為東華醫院的責任及使命,就是持續為社區帶來更便民及專業的服務。

