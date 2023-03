【全國新聞】本田與福特車廠因不同安全隱患需召回修理汽車（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

本田車廠(Honda)與福特車廠(Ford)分別宣佈,因不同的安全隱患需要召回修理汽車。

本田車廠指,44萬8千架汽車因前座位的安全帶的製造出了問題而無法扣緊,需要召回修理,受影響的型號包括2019至2022年Acura RDX型號;2018至2019年Honda Accord和Accord Hybrid型號;2017至2020年Honda CRV型號;2019年的Honda Insight型號;以及2018年至2020年Honda Odyssey型號。

本田車廠就表示,由於是日常的使用,安全帶扣的表面塗層產生消耗,導致扣鎖出現問題,有可能增加使用者受傷的風險,車廠的經銷商會免費更換任何受影響車輛的前排安全帶帶扣組件。

本田也透露,截至3月初,都未有收到任何與此問題相關的傷亡報告,本田會在4月17日開始個別通知受影響車主。

另一方面,福特車廠也宣佈召回150萬輛汽車,原因是要修理剎車油管和可能斷裂的擋風玻璃雨刮。

需要修理剎車油管的車型,包括近130萬輛2013年至2018年的Ford Fusion,和Lincoln MKX中型汽車,前剎車油管可能會破裂,並洩漏剎車油。

福特將從4月17日會個別通知車主,並表示,只有約2%的車輛會出現剎車油管洩漏,至今有一宗相關的撞車事故報告。

至於擋風玻璃雨刮的問題影響了22萬2千輛2021年的F-150 Pickup車,福特在3月27日起會個別通知車主。

