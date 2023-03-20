【全國新聞】本田與福特車廠因不同安全隱患需召回修理汽車（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

本田車廠（Honda）與福特車廠（Ford）分別宣佈，因不同的安全隱患需要召回修理汽車。

本田車廠指，44萬8千架汽車因前座位的安全帶的製造出了問題而無法扣緊，需要召回修理，受影響的型號包括2019至2022年Acura RDX型號；2018至2019年Honda Accord和Accord Hybrid型號；2017至2020年Honda CRV型號；2019年的Honda Insight型號；以及2018年至2020年Honda Odyssey型號。

本田車廠就表示，由於是日常的使用，安全帶扣的表面塗層產生消耗，導致扣鎖出現問題，有可能增加使用者受傷的風險，車廠的經銷商會免費更換任何受影響車輛的前排安全帶帶扣組件。

本田也透露，截至3月初，都未有收到任何與此問題相關的傷亡報告，本田會在4月17日開始個別通知受影響車主。

另一方面，福特車廠也宣佈召回150萬輛汽車，原因是要修理剎車油管和可能斷裂的擋風玻璃雨刮。

需要修理剎車油管的車型，包括近130萬輛2013年至2018年的Ford Fusion，和Lincoln MKX中型汽車，前剎車油管可能會破裂，並洩漏剎車油。

福特將從4月17日會個別通知車主，並表示，只有約2%的車輛會出現剎車油管洩漏，至今有一宗相關的撞車事故報告。

至於擋風玻璃雨刮的問題影響了22萬2千輛2021年的F-150 Pickup車，福特在3月27日起會個別通知車主。

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