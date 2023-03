【KTSF】

有市民拍攝到幾十架電單車在金門大橋上行駛時進行特技,加州公路巡警表示,這群電單車手,在過去亦曾在舊金山(三藩市)非法賽車。

根據加州公路巡警,事發在星期六下午約3點半,當時有幾十架電單車阻塞在金門大橋北行線。

他們進行俗稱起頭和冬甩的特技,一架加州公路巡警的巡邏車,當時打算向電單車群展開追逐,但現場實在太多車。

車群的違法行為持續了15至20分鐘,一架電單車往南向舊金山逃走時,被國家公園警察拘留。

