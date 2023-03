【灣區新聞】CNN記者到舊金山採訪 汽車被賊人爆竊

【KTSF】

一名CNN記者在舊金山(三藩市)採訪選民對犯罪活動的不滿的時候,她停放在市府附近的車輛被人爆竊,變成親自感受個案。

CNN記者Kyung Lah在社交媒體上發布,自己和採訪團隊的製作人車輛被爆竊的照片,畫面中可以看到車後的窗被砸碎。

事發時,採訪團隊在附近做訪問,他們也有僱用保安人員守護,但還是逃避不了歹徒下手。

Got robbed. Again. @jasonkCNN & I were at city hall in San Francisco to do an interview for @CNN. We had security to watch our rental car + crew car. Thieves did this in under 4 seconds. Security stopped the jerks from stealing other bags. But seriously- this is ridiculous pic.twitter.com/3zcCzckavW

— Kyung Lah (@KyungLahCNN) March 17, 2023