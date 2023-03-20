【灣區新聞】CNN記者到舊金山採訪 汽車被賊人爆竊

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一名CNN記者在舊金山（三藩市）採訪選民對犯罪活動的不滿的時候，她停放在市府附近的車輛被人爆竊，變成親自感受個案。

CNN記者Kyung Lah在社交媒體上發布，自己和採訪團隊的製作人車輛被爆竊的照片，畫面中可以看到車後的窗被砸碎。

事發時，採訪團隊在附近做訪問，他們也有僱用保安人員守護，但還是逃避不了歹徒下手。

Got robbed. Again. @jasonkCNN & I were at city hall in San Francisco to do an interview for @CNN. We had security to watch our rental car + crew car. Thieves did this in under 4 seconds. Security stopped the jerks from stealing other bags. But seriously- this is ridiculous pic.twitter.com/3zcCzckavW — Kyung Lah (@KyungLahCNN) March 17, 2023

整個事件歷時只有數秒鐘，Lah表示，行李中的身份證和護照被拿走，僱用的保安人員阻止了歹徒搶走其他的包袋，也拍到歹徒開離現場車輛的照片。

Lah之後在奧克蘭（屋崙）國際機場登機，雖然沒有身份證件，西南航空的櫃檯職員還能夠幫助她拿到登記證，因為櫃檯職員表示，對旅客被盜竊的事件已經司空見慣，特別是機場附近的加油站，經常發生這類汽車盜竊，很多旅客到櫃檯哭著求救。

事件發生後，舊金山（三藩市）也有人找到被偷的包袋，並找到Lah，也有人找到新聞製作人的包袋，被丟棄的地點附近，也還發生更多汽車被爆竊。

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