【全國新聞】加州人口過去一年減11.3萬 連續三年負增長（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國人口在過去一年增加126萬,但是加州人口則減少超過11.3萬,是連續三年出現人口負增長。

截至2022年7月1日的一年內,加州人口減少了112,649人,這是加州第三年出現人口負增長,但是加州的3,900萬人口還是美國之冠,佔國內人口的12%,人口最多的前五名還包括德州、佛州、紐約州和賓州。

德州目前的人口也剛突破3千萬,是國內人口增加最多的州份,增加超過47萬人。

人口減少的州共有19個,紐約減少人數最多,超過18萬。

但是加州人口的縮減也在放緩中,去年減少11.3萬人,比前一年的35.8萬來得低。

加州的出生人數有超過42.4萬,佔全國的12%,也是全國最多,和加州佔全國的人口比例相似,加州的出生人數出現3%的增長。

但是加州死亡人數也是全國最高,近32萬人,卻只佔全國死亡人數總數的9%,是全國死亡率第二低的州,南加州新聞機構的報導指出,這可能和加州對新冠疫情的管控有關。

移民方面,加州去年有12.5萬個新移民,也是全國最多,增加幅度是185%。

報告指出,隨著人口減少,這也給加州一些時間來對應和人口多有關的一些問題,例如住屋、交通、電力與食水供應等。

