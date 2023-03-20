【全國新聞】加州人口過去一年減11.3萬 連續三年負增長（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國人口在過去一年增加126萬，但是加州人口則減少超過11.3萬，是連續三年出現人口負增長。

截至2022年7月1日的一年內，加州人口減少了112,649人，這是加州第三年出現人口負增長，但是加州的3,900萬人口還是美國之冠，佔國內人口的12%，人口最多的前五名還包括德州、佛州、紐約州和賓州。

德州目前的人口也剛突破3千萬，是國內人口增加最多的州份，增加超過47萬人。

人口減少的州共有19個，紐約減少人數最多，超過18萬。

但是加州人口的縮減也在放緩中，去年減少11.3萬人，比前一年的35.8萬來得低。

加州的出生人數有超過42.4萬，佔全國的12%，也是全國最多，和加州佔全國的人口比例相似，加州的出生人數出現3%的增長。

但是加州死亡人數也是全國最高，近32萬人，卻只佔全國死亡人數總數的9%，是全國死亡率第二低的州，南加州新聞機構的報導指出，這可能和加州對新冠疫情的管控有關。

移民方面，加州去年有12.5萬個新移民，也是全國最多，增加幅度是185%。

報告指出，隨著人口減少，這也給加州一些時間來對應和人口多有關的一些問題，例如住屋、交通、電力與食水供應等。

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