影評：輕鬆看超級英雄電影《沙贊2 眾神之怒》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個得到超級力量的青少年,必須和領養家庭中的夥伴,抵抗邪惡勢力攻擊費城。

故事英雄Billy 和他的領養家庭中,同樣獲得超人力量,開口一句Shazam!就能夠有超人力量,在社區中保護眾人。而傳奇世界中的男神Atlas,他的兩個女兒到雅典博物館,強行拿走一支有超力量的神棍,從中取得魔力。之後,要將這群孩童的力量奪走。與此同時,也用有毒果實,在費城棒球場中種下惡樹。產下的各種神奇怪物,以各種方式摧毀費城。Billy 和家中其他小超人,必須和這兩個邪惡人物戰鬥,來拯救世界。

除了對抗款款惡魔之外,現實生活中的Billy ,也因為快滿18歲,擔心必須離開領養家庭中的父母和另外五個弟妹。這給劇情有多一層的情感因素。縱然Billy 這人物,因為是青少年,主要還是面對,對自己不夠有信心,和對身邊的美女傾心的渴望。但是或許就是這個年齡方面的限制,故事也就非常難帶有成熟的生活感。

電影中比較有分量的人物,是影后Helen Mirren 和劉玉玲Lucy Liu 飾演的邪惡姐妹。但在超級英雄電影中也缺少深度。故事中的許多怪獸造型,在卓越的特效下,也顯得尤其生動。要人們對他們在費城中的破壞,感到心寒。

而超級英雄人物電影中常有的幽默,是能夠滿足到電影院放鬆的觀眾。而令人感到比較溫馨,領養家庭中成員的互動和關心,也就給影片增添些許、但也非常短暫的內涵。

《沙贊2 眾神之怒 Shazam! Fury of the Gods》娛樂性質高。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.dc.com/shazam

