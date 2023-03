【KTSF】

受風暴影響要關閉的優山美地國家公園,將會於週六局部重新開放。

關閉三星期後,優山美地國家公園將於週六局部重新開放,時間亦都有限制,本週末只會由日出開放至日落。

該公園計劃下週一起,優山美地山谷就會恢復24小時開放,主要道路和部分住宿會重開,但露營地將繼續關閉。

當局提醒準備前往的旅客,要帶備保暖和防水的衣服,以及汽車雪鏈。

