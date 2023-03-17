【灣區新聞】舊金山聯合校區將公布派位結果 六成學生派第一志願

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）聯合校區表示，家長會在下週一起陸續收到2023-2024學年的派位信，校區表示，有六成人派到第一志願。

舊金山聯合校區表示，下週一，家長將會陸續收到2023-2024學年的派位信，校區以郵寄及ParentVUE的應用程式發出，當局指在14,000多名學生中，有超過六成申請從過渡性幼稚園（TK）至12年級入學申請，都獲得分派至他們填寫的第一志願，而有81%的學生獲派頭三志願。

比例高於往年，學生的家庭必須在今年4月7日之前選擇接受或拒絕分派，那如果家長不滿意派位的話，有什麼可以做呢？

舊金山校區入學顧問李小棠（Sydney Li）說：「如果家長們不滿意派位結果，第一，我們首先建議，大家先去了解一下自己獲派學校的情況，可以聯繫校方，你可以先接受的，同時可以申請參加第二輪派位

家長想申請參加第二輪派位，就需要在網上提交申請表，或者填好紙張申請，交到學生入學事務處，而申請截止日期是4月21日。

李小棠指，舊金山聯合校區長期以來都根據派位優先指標，採用電腦隨機派位，例如申請人的兄姐是否就讀該校，申請人是否居住在低學分的區域，以及申請人是否居住在目標學校附近等。

那今次派位那一間的學校競爭較為激烈呢？

李小棠說：「傳統來說，如果是以高中來說，好像是西邊地區或日落區，像Lincoln高中、Balboa高中，而在列治文區方面，Washington高中、Wellenberg高中，以及靠近漁人碼頭的Galileo高中，都是申請人多

而小學方面，李小棠就指，有語言計劃沉浸課程的學校，亦較多人申請入讀。

如果家長想了解更多的話，就可以向入學顧問查詢，或參加有關的工作坊，電話是(415) 241-6085。

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