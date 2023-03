【灣區新聞】舊金山聯合校區將公布派位結果 六成學生派第一志願

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)聯合校區表示,家長會在下週一起陸續收到2023-2024學年的派位信,校區表示,有六成人派到第一志願。

舊金山聯合校區表示,下週一,家長將會陸續收到2023-2024學年的派位信,校區以郵寄及ParentVUE的應用程式發出,當局指在14,000多名學生中,有超過六成申請從過渡性幼稚園(TK)至12年級入學申請,都獲得分派至他們填寫的第一志願,而有81%的學生獲派頭三志願。

比例高於往年,學生的家庭必須在今年4月7日之前選擇接受或拒絕分派,那如果家長不滿意派位的話,有什麼可以做呢?

舊金山校區入學顧問李小棠(Sydney Li)說:「如果家長們不滿意派位結果,第一,我們首先建議,大家先去了解一下自己獲派學校的情況,可以聯繫校方,你可以先接受的,同時可以申請參加第二輪派位

家長想申請參加第二輪派位,就需要在網上提交申請表,或者填好紙張申請,交到學生入學事務處,而申請截止日期是4月21日。

李小棠指,舊金山聯合校區長期以來都根據派位優先指標,採用電腦隨機派位,例如申請人的兄姐是否就讀該校,申請人是否居住在低學分的區域,以及申請人是否居住在目標學校附近等。

那今次派位那一間的學校競爭較為激烈呢?

李小棠說:「傳統來說,如果是以高中來說,好像是西邊地區或日落區,像Lincoln高中、Balboa高中,而在列治文區方面,Washington高中、Wellenberg高中,以及靠近漁人碼頭的Galileo高中,都是申請人多

而小學方面,李小棠就指,有語言計劃沉浸課程的學校,亦較多人申請入讀。

如果家長想了解更多的話,就可以向入學顧問查詢,或參加有關的工作坊,電話是(415) 241-6085。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。