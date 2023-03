【灣區新聞】舊金山市參議會初步通過補充預算 支付警察加班費等開支（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市參議會預算委員會通過一項7千萬的補充預算,將交由全體會議審議,撥款會用作提升治安和街道的清潔程度,還會支付警察超時工作的開支。

市參議會預算委員會主席陳詩敏,星期四和其他委員通過將這一筆預算,送交下星期二的全體會議審議。

在約7千萬的預算中,1940萬會用在社區大使計劃,撥款會容許計劃繼續運作至10月中旬,社區大使除了在田德隆等社區協助警方執法,提供護送服務,亦在市中心和遊客區協助遊客和市民。

2500萬會撥給舊金山工務局的清潔街道計劃,讓當局可以改善舊金山的市容,當局現時逢星期四都會派清潔工人洗街,清潔行人路和移除街上的塗鴉。

剩餘的2530萬就會用作支付警察部門的超時工資,舊金山警隊現時人手不足,需要依靠警員超時工作去執法。

有見及此市長布里德之前就提出一項2700萬的補充預算,但現時修訂為2500萬。

這筆補充預算一旦在下星期獲得通過,將會交給市長簽署。

