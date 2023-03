【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣議會一致通過撥款600萬,來幫助大約5,400個餐飲業的小商戶,今年免交牌照費(permit fees)。

受影響的餐飲業小商戶,包括餐館、酒吧、咖啡店、酒莊和流動餐廳,還有家庭廚房,縣府估計會有大約5,400個商戶受惠。

這些牌照費每年數百元,例如一般的餐館需要給789元。

合資格獲豁免牌照費的商戶,不得在Santa Clara縣內有超過兩個營運地點,管理營運的人必須是業者本身,而每個地點不得有超過25個僱員,縣府估計縣內的餐飲業者當中,有54%合資格獲得豁免。

縣府表示,600萬的撥款來自縣府去年存放的一千萬,要用來幫助因為受到疫情影響的小商業。

縣府也估計,自從疫情開始以來,有大約1,500個餐飲設施永久關門。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。