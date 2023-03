【KTSF】

東聖荷西週二上午發生一起兇殺案,警方逮捕了死者的丈夫。

事發地點是Foxdale Loop 1300號路段,警方表示,在週二上午7點左右接報,一名女子在住家死去,警方抵達現場後發現,這名女子沒有知覺和呼吸,現場宣告不治。

警方表示,是死者丈夫打電話報警,並留在現場,警方後來以涉嫌謀殺罪名逮捕他,但是暫時沒有透露為什麼把命案列為謀殺案。

有任何消息的民眾可以聯絡警方。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。