【KTSF】

南灣聖荷西日前發生一宗車禍後不顧而去的案件,警方呼籲市民提供線索,追尋涉案的車輛及司機。

警方提供的畫面中看到,上星期四晚上7點多,在Tully Road夾Flint Ave路段,一輛白色或淺色的四門pick up貨車,撞倒未使用斑馬線過馬路的人後,沒有下車查看,並離開現場.

遭撞倒的行人受重傷,有生命危險,警方指那名行人當時正在協助對面行車線一輛拋錨的私家車內的家庭。

警方尋求民眾的幫助,尋找肇事後不顧而去的車輛及司機,車輛最後蹤影在Flint Ave南行線,轉入Tully Road西行線。

民眾若有任何相關資訊,請致電警方,電話:(408)277-4654。

