東灣奧克蘭(屋崙)以假扮成Amazon送貨員入屋爆竊的罪案近日不斷上升,警方分享一些防盜提示。

奧克蘭警方向民眾發出警告,指近期接獲多宗入屋爆竊案件,疑犯都穿著Amazon送貨員背心,登門按鈴查看住家是否沒人,並入屋爆竊,偷走多樣物品後再乘車離開。

警方正在調查這些案件,呼籲若有民眾如有案件的消息,請致電(510) 238-3951,跟警方聯絡。

警方也提醒民眾,可以盡量防止入屋爆竊的方式,包括安裝攝影機等防盜設備、出外時鎖緊門窗、防止信件或包裹堆積在門外,或是在床邊留一盞燈,營造屋內有人的氛圍,藉此嚇阻賊人行竊。

