東灣奧克蘭(屋崙)一名78歲居民遇捐款騙局,警方以搶劫罪拘捕一名疑犯。

警方指,事發在上週四下午1點30分左右,在MacArthur大道4000號路段,有兩個人接近78歲的受害人,叫受害人捐一大筆錢作慈善用途。

受害人從銀行戶口中提取了數千美元給他們,兩人在得手後迅速走開,並上了一輛接應他們的車輛。

警方指,當受害人意識到是一場騙局後,便跟著兩人上車試圖取回現金,車輛開始移動,受害人被拖行後倒地。

警方指在週六找到了疑犯的車輛,並拘捕了一名相信與案件有關的人。

警方指受害人沒有受傷,呼籲市民如有任何信息,可致電(510) 238-3326聯絡奧克蘭警方。

