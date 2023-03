【灣區新聞】紐森向加州多市送迷你屋解決無家可歸問題 聖荷西將受惠（視頻）

【KTSF】

加州州長紐森幫助無家可歸人士又祭出新的政策,紐森週四宣布,將派送全新迷你房屋(tiny home)到加州多個城市,其中南灣聖荷西也將受惠,將獲得兩百個迷你房屋。

加州州長紐森週四在沙加緬度的一個無家可歸收容中心宣布這項迷你房屋計劃,這也是紐森為了降低無家可歸人口而推出的十億元撥款的一部份。

加州將斥資3千萬元,在全州各地建造1200個迷你房屋,希望幫助無家可歸人士更快找到棲身之處。

紐森說:「加州整個無家可歸戰略不僅是加州,該戰略不但能在地方上實現,還開始從地方滲透上去。」

這項計劃中的迷你房屋面積只有120平方英尺,可以在90分鐘內組裝完成,成本遠比建造永久性住房少得多。

紐森表示,這些房屋有助於創造收容空間,解決各城市清理無家可歸者營地問題,因為根據聯邦法院的裁決,各地城市在沒有收容床位可以容納露宿者之前,不得清理無家可歸者營地。

南灣聖荷西將獲得其中的200個迷你房屋,聖荷西市府將決定要在哪裡安置這些迷你房屋,紐森表示,如果有必要,這些迷你房屋可以蓋在州的土地上,以便迅速將無家可歸者從紮營地轉移到安全的住房,至於要如何運營管理這些迷你屋,並提供那些設施,則交由各市府來決定。

根據KTVU二號台報導,聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示,該市已經有四個迷你屋園區在運作,目前尚未找到適合新園區的地點,傾向於會在目前還沒有迷你屋園區的社區找,例如北聖荷西,他也承諾市府會有配套的規定。

