【KTSF娛樂】MIRROR進軍海外各有感想 MV三大場景極具香港特色

人氣男子組合MIRROR踏出香港,首度推出全球發行英文單曲〈RUMOURS〉,12位成員都對今次灌錄英文歌印象難忘,而MV特別揀選了舊色理髮店、天際100(sky 100)及香港大球場作作拍攝場地,為MV更富香港特色。面對正式進軍海外,MIRROR眾人亦有不同的感想與期望。

有別於過往MIRROR的作品,今次〈RUMOURS〉是一首情歌,Lokman說:「好簡單,追女仔,用「Rumours」一字,就係想問你,有冇聽過關於我對你嘅謠言,我有少少鍾意你,成日幻想住你,好簡單直接嘅內容。」為了隆重其事,今次作品亦找來國際級人馬製作,AK介紹道:「〈RUMOURS〉搵咗曾與BTS合作的音樂人作曲,監製Edward Chan揀呢首Demo係好有型,同我哋之前嘅曲風有少少唔似,內容上亦係第一次講兩性關係嘅Topic,作為第一隻英文歌,係幾新鮮。」

對於首次灌錄英文歌,眾成員各有感想,其中Lokman道:「係幾好玩,錄音時有一個Vocal Coach(聲樂教練) Andrew不斷幫我哋執口音,佢好正能量,不停鼓勵我哋,我哋每唱完一句,都會讚到我哋天上有地下無,令到我哋唱嘅時候都好有自信。」AK亦說:「Andrew執咗好多咬字、發音,點樣去Fullfil呢首歌,令到今次唱歌技巧有新突破。」Frankie說:「第一次Online錄歌都幾新鮮,Andrew好俾信心我哋去錄,感覺好舒服,同埋令我覺得出嚟成品係好正!」Jeremy則有點緊張,他說:「第一次錄英文歌好緊張,因為要錄英文咬字,喺Andrew教導下係好啲嘅,希望我哋唔會失禮大家啦!」Alton在錄音後有所領會,他說:「我哋唱廣東歌時,可能會著重字正腔圓,但今次唱英文,Andrew會同我哋講Flow多啲,咬字唔使好死,呢啲都要學習過後先知道。」姜濤 亦發現:「特別聽到每個人唱英文嗰把聲,同平時唱廣東歌有分別,聲底會有唔同,我個人好鍾意Ian唱英文歌時把聲,比較自然。」Anson Lo則開心道:「出道以嚟都未試過錄咁多英文字,好好玩!成個錄音過程好新穎,因為過去只有Edward監,今次加上Andrew,成個Vibe認真得嚟加咗一點搞笑,因為每錄一句,Andrew都會讚你一句,佢係錄開國際音樂嘅人,俾佢讚我英文好,令我好自豪。」而Jer亦感激Andrew的幫忙,他說:「佢喺美國有時差,每次都係凌晨4、5點起身幫我哋,好似未瞓醒咁,呢個係有啲好笑,但好開心可以同到佢合作。」

雖然〈RUMOURS〉是一首情歌,但MV裡12子周旋於女主角譚旻萱(Mandy)之間,完成不可能任務,詳情自然要睇MV!不過可以透露的是,MV特別於舊色理髮店、sky 100及香港大球場取景,對於成員來說都感覺新鮮。Tiger說:「我哋去咗彩虹邨一個好舊嘅理髮店,好啱拍攝用,加埋啲燈同煙,所有嘢都好有味道。」Edan也說:「好有香港風格,好有舊色感覺,喺嗰度主要拍一啲劇情,講述我要看住Mandy,但佢突然唔見咗,然後就有接續嘅劇情發生。另外當中有一幕係望住Lokman同Alton夾住Mandy入嚟,但大家都忍唔住笑,因為Mandy太高了!」除了理髮店,另一拍攝地點sky 100,也令MV多添幾分香港味道,Stanley說:「因為會有好多外國人睇到我哋嘅MV,所以揀嘅拍攝地方都有好多香港特色,其中sky 100係香港最高大廈,可以睇到香港最多嘅風景,而香港嘅夜景係最靚嘅。」因為〈RUMOURS〉,MIRROR終於聚在一起跳唱,Ian開心道:「好耐冇一齊跳舞,一齊唱歌,大家各有各忙,所以可以聚埋一齊跳舞,係好值得開心。」

對於推出英文歌進軍海外,各人都有不同感想與期望,其中Frankie道:「希望作品多啲人鍾意啦!可以去到其他地方做Show或者成隊一齊去派台,都好開心。」Jer則坦言:「好開心,係一個好好嘅鍛鍊俾我哋每一位。」Anson Lo表示:「好期待但亦好緊張,要達到國際性Level同Standard係好難,所以唔敢奢望或期待太多嘢,但盡力做到最好啦!」Jeremy最期望的是:「希望可以從香港可以踏上韓國嘅舞台。」Alton就一貫搞笑語調,說:「希望可以有多啲人認識我哋啦!希望可以借住呢個機會同公司申請,睇下可唔可以搭飛機去外國做嘢嘅機會。」姜濤 則長遠地想:「首先希望可以有香港觀眾嘅認可,海外觀眾係好長遠嘅事,等大家基礎好啲先再諗,而家唔諗太多。」Edan亦道:「其實我又冇諗我哋要進軍海外喇,我哋冇乜呢個諗法,主要希望有呢首英文歌,可以有多一個機會俾出面其他聽眾會了解到MIRROR。」Stanley則平常心面對:「其實冇話分邊個語言,當我哋又出多首歌囉,我哋冇話要進軍海外,然後有好大壓力,我哋只係想做好作品,又未試過英文歌,咪試下,可能下次試下普通話歌都唔定,只係多一個唔同語言嘅作品,唔理任何語言,呢首歌係真係好聽,咁多首團歌之中,我係幾鍾意〈RUMOURS〉,排第一,希望我哋鍾意嘅同時,大家又鍾意啦!」

MIRROR〈RUMOURS 〉MV現已於Mirror YouTube Channel推出。

