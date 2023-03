Intel將出售聖荷西廠區 改混合式辦公模式節省開支（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

晶片大廠Intel將出售聖荷西廠區,面對不樂觀的經濟大環境及第四季虧損,Intel採取混合式辦公模式,以節省開支。

據灣區房地產媒體The Registry報導,總部位於南灣Santa Clara市的晶片大廠Intel,將出售位於Innovation Drive佔地24.6英畝的聖荷西廠區。

該廠區於1997年搭建,鄰近Apple、Google、Nvidia等科技公司,廠區內的四棟建物總計有50萬多平方英尺的辦公空間,及5萬多平方英尺的廠房。

Intel發言人向媒體SFGATE證實,公司目前以混合式辦公為主,也就是混合遠距及實體工作,並將持續評估公司的空間利用,為員工營造最佳實體辦公空間,同時降低營運成本。

Intel朝混合式辦公的逐步轉型,在這個園區出售案中也有跡可循,據出售資訊,有關的合約將包含Intel可能回租四棟建築物一至兩年,其中兩棟建築物也有可能回租10年。

而根據LinkedIn資訊,Intel在灣區目前約有8700名員工,該公司在1月宣布因經濟大環境因素,在全加州裁員544名職員。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。