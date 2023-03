【國際新聞】國際刑事法庭向普田發逮捕令 指控其犯戰爭罪行

【KTSF 張麗月報導】

國際刑事法庭(ICC)正式向俄羅斯總統普田發出逮捕令,指控普田在烏克蘭犯下戰爭罪行,案件涉及非法遞解、轉移大批烏克蘭兒童到俄國,法庭形容是「綁架兒童」,俄國指,國際刑事法庭此舉毫無意義,而烏克蘭就聲稱,這個只是開始。

國際刑事法庭週五指控俄國非法遞解烏克蘭兒童,以及非法將烏克蘭境內的人轉移到俄羅斯,涉嫌觸犯戰爭罪行,對普田發出逮捕令。

這個法庭也以同樣的指控,對俄羅斯兒童權利專員瑪麗亞‧貝洛娃發出逮捕令,她回應說,俄國的做法是保護烏克蘭兒童的安全,讓他們離開戰鬥地區,接受有愛心的照顧,國際社會應該欣賞俄國的行動。

而俄羅斯外交部就表示,莫斯科不承認國際刑事法庭的管轄權,俄羅斯也不是《國際刑事法院羅馬規約》的締約國,不承擔任何義務,因此這個國際法院對俄羅斯人的審判,似乎不大可能發生,也反映了國際法院的決定毫無意義。

不過烏克蘭總統澤連斯基就指,國際刑事法庭這個舉動,對烏克蘭和整個國際法體系具有歷史意義,雖然烏克蘭不是該司法條約的成員國,但烏克蘭已授權該法庭對烏克蘭領土的管轄權,烏克蘭更認為,法庭簽發逮捕令只是一個開始,國際刑事法庭也已對俄羅斯涉嫌在烏克蘭犯下的戰爭罪和種族滅絕罪展開調查。

法庭的院長發表聲明說,由於法院本身沒執法能力,因此要由國際社會執行對普田的拘捕令。

一般認為,普田及俄國高官被拘捕,帶上國際刑事法庭受審的機率非常低,但遭到這個法庭以戰爭罪行而通緝他,事實上已經令普田身敗名裂,一生都帶著戰爭罪犯的污名,而成為世界賤民。

有國際刑事法庭的前檢察官Luis Moreno Ocampo指出,唯一能夠終止有關的調查,是在聯合國安理會尋求政治解決。

Ocampo說:「大法官可能支持政治談判,因為安理會可以暫停有關調查,如果普田同意有一項政治協議,所以法庭此舉是很重要、很重要的介入,將戰爭衝突轉化為政治與法律協商。」

這位ICC前檢察官也指出,法庭是掌握了充分證據才提出起訴,而俄國自己也將被遣送到俄國的烏克蘭兒童擺上電視亮相,聯合國對事件不予置評。

