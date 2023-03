2023年骯髒蔬果黑名單出爐 兩款蔬果新入榜（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

2023年度的骯髒蔬果黑名單出爐,很多小朋友喜愛的士多啤梨繼續蟬聯榜首,而新入榜的有藍莓和豆角。

環境健康關注組織Environmental Working Group,每年都根據聯邦農業部對蔬果的抽驗結果,而整理出骯髒蔬果黑名單Dirty Dozen,名單上的12種農作物含有最多的殘餘農藥。

跟去年一樣,今年的骯髒蔬果黑名單,頭兩名分別是士多啤梨和菠菜,第三名是kale羽衣甘藍,此外,桃、梨、桃駁李、蘋果、燈籠椒和辣椒等等都上榜。

今年新入榜的有藍莓和豆角,報告指,接近九成的藍莓和豆角有令人關注的結果,其中在豆角樣本,發現多達80多種殘餘農藥,部份更發現含有殘餘禁藥,這種禁藥可影響神經系統。

至於最少被污染的食物是牛油果同粟米。

衞生官員說,含有農藥的蔬果,對健康有害,尤其是孕婦及兒童。

研究人員說,假如市民不能夠購買有機蔬果,最重要的做法是徹底地清洗食物。

