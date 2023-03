【KTSF】

國家乾旱監測站週四發布的最新乾旱地圖顯示,灣區99%的地方已經脫離乾旱,而全加州也有84%不再屬於乾旱。

畫面中可以看到,左邊是週四的乾旱圖,和右邊兩個星期前的情況相比,有顯著的改善。

今年冬季的暴雨和一連串的大氣河風暴,已經讓灣區幾乎所有地區走出乾旱。

灣區大約99%的地方已經擺脫乾旱,和2020年2月的時候相比,有顯著的改善。

灣區方面目前只有Sonoma、Napa和Solano縣處於異常乾燥。

以整個加州來看,目前已經有64%脫離乾旱,和去年10月的1%相比大有改善。

而被氣象局列為仍然處於不同程度乾旱的地區當中,也從兩個星期前的49%,減少到目前的36%,而在冬天開始時,幾乎整個加州都處於乾旱。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。