11間大銀行聯手注資300億 拯救First Republic銀行

【KTSF 張麗月報導】

全國11間規模最大的銀行聯手合共注資300億元,挽救出現財困的First Republic銀行,以穩定整個銀行系統。

以舊金山為基地的First Republic銀行,資產總值有2,120億元,是全美第14大銀行,現正陷入財政困境。

銀行正商討策略性的救亡方案,當中包括放盤出售,有鑑於此,以摩根大通、美銀、花旗和富國為首的11間最大銀行,罕有地聯手向這間銀行合共注資300億元,以穩定整個銀行業體系,也有助於平息這股金融震盪,其中摩根大通、美銀、花旗和富國四大銀行各自注資50億元幫忙。

消息指出,300億元資金將會存放在First Republic銀行四個月,同時也會賺取利息。

11間銀行發表聯合聲明表示,今次聯手行動,反映了他們對銀行系統的信心。

First Republic銀行先前獲得摩根大通和聯儲局融資700億元,但未能減輕該銀行面對的財政壓力,這間銀行的信貸評級被列為「垃圾級別」之後,股價本星期一度大幅插水,週四反彈升了接近一成。

另外,被聯邦接管的矽谷銀行,也已放盤出售旗下的財富管理部門,這個部門管理的資產有近160億元,FDIC要求有興趣的買家在週五之前入標申請。

