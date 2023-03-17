11間大銀行聯手注資300億 拯救First Republic銀行

March 17, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

全國11間規模最大的銀行聯手合共注資300億元，挽救出現財困的First Republic銀行，以穩定整個銀行系統。

以舊金山為基地的First Republic銀行，資產總值有2,120億元，是全美第14大銀行，現正陷入財政困境。

銀行正商討策略性的救亡方案，當中包括放盤出售，有鑑於此，以摩根大通、美銀、花旗和富國為首的11間最大銀行，罕有地聯手向這間銀行合共注資300億元，以穩定整個銀行業體系，也有助於平息這股金融震盪，其中摩根大通、美銀、花旗和富國四大銀行各自注資50億元幫忙。

消息指出，300億元資金將會存放在First Republic銀行四個月，同時也會賺取利息。

11間銀行發表聯合聲明表示，今次聯手行動，反映了他們對銀行系統的信心。

First Republic銀行先前獲得摩根大通和聯儲局融資700億元，但未能減輕該銀行面對的財政壓力，這間銀行的信貸評級被列為「垃圾級別」之後，股價本星期一度大幅插水，週四反彈升了接近一成。

另外，被聯邦接管的矽谷銀行，也已放盤出售旗下的財富管理部門，這個部門管理的資產有近160億元，FDIC要求有興趣的買家在週五之前入標申請。

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