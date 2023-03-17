【科技新聞】拜登政府要求TikTok脫離中國母公司 否則將面臨禁制

March 17, 2023 新聞, 科技新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

中國短片平台抖音海外版TikTok的發言人透露，拜登政府要求TikTok賣盤脫離中國母公司，否則將會面臨美國的禁制。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「我們擔心中國可能使用的軟件平台，會危及或威脅美國人的安全，及其國家安全，這就是總統的擔憂，我們因此呼籲國會採取行動。」

今次是拜登政府首次明確表態要TikTok賣盤，在2020年，特朗普政府也曾有過同樣的要求，引起法律訴訟，最終被聯邦法院阻止，而這一次相信TikTok也會同政府打官司。

白宮也透露，「外國在美國投資委員會CFIUS」正在處理TikTok，過去兩年來，該委員會一直都密切關注TikTok的美國用戶數據安全問題，TikTok實施一項計劃，將美國用戶數據交由Oracle管理，並設立獨立的監管團隊，確保母公司字節跳動或中國政府不能取得用戶的數據。

起初外國投資委員會接受這項安排，但現在就認為，TikTok必須脫離字節跳動，因為根據中國的國安法與情報法，中國政府可以強制中國公司提交客戶信息。

聯邦司法部、聯邦調查局（FBI）與國會兩黨都認為，在美國有一億用戶的TikTok對美國安全構成威脅，國會眾議院外交委員會在本月初通過一項法案，授權總統處置TikTok，如果發現TikTok明知故犯，轉移美國用戶數據給任何一個外國人，或協助中國政府從事監視、黑侵、審查內容或收集情報等活動，干預美國或其他民主國家的選舉，或協助中國政府影響美國的政策決定等事項，白宮可以實施禁制。

而國會參議院兩黨也在3月初提出法案，授權白宮禁止TikTok，或其他對美國安全構成威脅的外國科技產品。

一般認為，TikTok會再次提出訴訟，這些法案一旦獲得兩院通過，將會令到TikTok無法再援引所謂的「Berman Amendment」條例來打贏官司，該條例禁止政府限制資訊材料的自由流通。

白宮週四重申，贊成國會這些法案，而在此之前白宮根據已生效的法例，通知聯邦政府機構在30日內，從政府設施中移除TikTok。

中方回應指，美國並未能提出證據，證明TikTok的威脅，但TikTok自己都承認，字節跳動的人員檢查過兩個記者的數據。

TikTok持續同美國政府的談判幾年未有進展，TikTok的行政總監周受資將在下週向國會作證。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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