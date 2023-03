這次要帶大家一起走進台北市最熱鬧昂貴的地段,發現一個藏有歷史文化的角落。這裡是台灣第一個眷村四四南村,紀錄了國共內戰後軍人及眷屬從大陸遷至台灣的歷史。一起探訪這個歷史遺跡,你會看到一些陳舊的老房子和擁有著豐富故事的街道,了解台灣眷村文化的背後故事。您甚至能夠深入到眷村的民俗文化,發掘這個角落裡的驚奇之處!快來跟著我們一起,探訪台灣最有趣的歷史故事吧!

