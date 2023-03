【KTSF】

週四晚上灣區捷運(BART)列車上,有兩人發生爭執導致擦槍走火,警方還未拘捕到涉案人。

灣區捷運表示,週四約晚上10點,一架往舊金山(三藩市)機場方向的捷運列車,行經Embarcadero車站時,車上有兩名男子起衝突,其中一人拔槍,用槍柄擊打對方,卻意外走火,子彈擦過傷者的頭部。

捷運警察到場時,傷者及涉案男子都已經離開現場,警方事後在16街Mission車站,尋獲傷者並將他送去醫院,他無生命危險,而涉案男子目前仍然在逃。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。