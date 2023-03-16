灣區華裔女律師確診患癌 過去從沒吸煙也沒症狀（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台上集的專題報導講到，從來不吸煙的美國亞裔婦女，患肺癌的機會大大高於其他族裔的婦女，灣區一個年輕有為的華裔律師，四年前診斷患上肺癌，她接受本台訪問親述她的經歷。

倪葳琪（Victoria Ni）說：「我幾乎沒有症狀，事實上在我患肺癌的時期，我從來沒有咳嗽。」

倪葳琪和丈夫及兩個女兒住在東灣奧克蘭（屋崙），她在一個全國性的非牟利法律機構任職律師，四年前她剛剛升職，但她的醫生告訴她一個壞消息。

倪葳琪說：「確診是肺癌時已經是第四期。」

52歲的倪葳琪從來都不吸煙，父母都沒有肺癌，她大學時期接觸過二手煙，但已經是30多年前的事，倪葳琪最初感到背痛和右邊肩頭痛，以為是用電腦用得多的Carpal tunnel綜合症。

倪葳琪說：「我應付過來，我全職工作，又有兩個女兒要照顧，我以為自己老了，但從來從來沒有想過是肺癌。」

痛楚沒有消失，她看過許多醫生，最後醫生吩咐她去照頸項的X光片，看看是什麼導致疼痛，而X光片出來後，發現倪葳琪的橫膈膜升高了，後來才知道是肺癌導致。

倪葳琪說：「只因為那位醫生及時發現，建議我求醫跟進，才確診是肺癌，否則會再拖延幾個月，甚至更長的時間。」

2019年3月倪葳琪確診患肺癌的時候，已經是癌症第四期。

倪葳琪說：「簡直是晴天霹靂，當時我剛升職，我的人生計劃之中沒有包括這個病，我立刻停止工作尋求治療，當時我的小女兒仍在初中，我們要怎樣告訴她們。」

倪葳琪說，她所患的肺癌，可以用一種標靶藥治療，只針對癌細胞，去年癌細胞一度擴散到她的盆骨，但醫生用另一種藥物控制了，她覺得自己算是很幸運，作為肺癌康復者，倪葳琪參與UCSF FANS研究計劃的社區外展工作。

倪葳琪說：「我要讓大家知道，儘管你不吸煙，都可以患肺癌。」

研究發現，在美國從不吸煙的亞裔婦女，患肺癌的機會較其他族裔的婦女高很多，原因還未清楚。

UCSF的研究人員約兩年前展開FANS計劃，邀請從不吸煙的亞裔婦女參與問卷調查，蒐集數據的最終目的，是改變醫學界的看法，知道不吸煙的人士都會患肺癌，促使病人可以一開始就接受低劑量的CT檢查，這是檢測早期肺癌最有效的方法，目前美國的醫學指引是，建議吸煙人士接受這種檢測方法。

肺癌早期症狀並不明顯，包括疲勞和持續的咳嗽，但也可以好像倪葳琪一樣，是其他症狀就如背痛。

倪葳琪說：「我在不幸的人當中是最幸運的。」

倪葳琪和丈夫現在是半退休狀態。

倪葳琪說：「這幾年我改變許多，我需要慢下來，提醒自己我的年日沒有所想像的多，我要珍惜每一刻與兩個女兒一起的時間。」

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