灣區華裔女律師確診患癌 過去從沒吸煙也沒症狀（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台上集的專題報導講到,從來不吸煙的美國亞裔婦女,患肺癌的機會大大高於其他族裔的婦女,灣區一個年輕有為的華裔律師,四年前診斷患上肺癌,她接受本台訪問親述她的經歷。

倪葳琪(Victoria Ni)說:「我幾乎沒有症狀,事實上在我患肺癌的時期,我從來沒有咳嗽。」

倪葳琪和丈夫及兩個女兒住在東灣奧克蘭(屋崙),她在一個全國性的非牟利法律機構任職律師,四年前她剛剛升職,但她的醫生告訴她一個壞消息。

倪葳琪說:「確診是肺癌時已經是第四期。」

52歲的倪葳琪從來都不吸煙,父母都沒有肺癌,她大學時期接觸過二手煙,但已經是30多年前的事,倪葳琪最初感到背痛和右邊肩頭痛,以為是用電腦用得多的Carpal tunnel綜合症。

倪葳琪說:「我應付過來,我全職工作,又有兩個女兒要照顧,我以為自己老了,但從來從來沒有想過是肺癌。」

痛楚沒有消失,她看過許多醫生,最後醫生吩咐她去照頸項的X光片,看看是什麼導致疼痛,而X光片出來後,發現倪葳琪的橫膈膜升高了,後來才知道是肺癌導致。

倪葳琪說:「只因為那位醫生及時發現,建議我求醫跟進,才確診是肺癌,否則會再拖延幾個月,甚至更長的時間。」

2019年3月倪葳琪確診患肺癌的時候,已經是癌症第四期。

倪葳琪說:「簡直是晴天霹靂,當時我剛升職,我的人生計劃之中沒有包括這個病,我立刻停止工作尋求治療,當時我的小女兒仍在初中,我們要怎樣告訴她們。」

倪葳琪說,她所患的肺癌,可以用一種標靶藥治療,只針對癌細胞,去年癌細胞一度擴散到她的盆骨,但醫生用另一種藥物控制了,她覺得自己算是很幸運,作為肺癌康復者,倪葳琪參與UCSF FANS研究計劃的社區外展工作。

倪葳琪說:「我要讓大家知道,儘管你不吸煙,都可以患肺癌。」

研究發現,在美國從不吸煙的亞裔婦女,患肺癌的機會較其他族裔的婦女高很多,原因還未清楚。

UCSF的研究人員約兩年前展開FANS計劃,邀請從不吸煙的亞裔婦女參與問卷調查,蒐集數據的最終目的,是改變醫學界的看法,知道不吸煙的人士都會患肺癌,促使病人可以一開始就接受低劑量的CT檢查,這是檢測早期肺癌最有效的方法,目前美國的醫學指引是,建議吸煙人士接受這種檢測方法。

肺癌早期症狀並不明顯,包括疲勞和持續的咳嗽,但也可以好像倪葳琪一樣,是其他症狀就如背痛。

倪葳琪說:「我在不幸的人當中是最幸運的。」

倪葳琪和丈夫現在是半退休狀態。

倪葳琪說:「這幾年我改變許多,我需要慢下來,提醒自己我的年日沒有所想像的多,我要珍惜每一刻與兩個女兒一起的時間。」

