史丹福大學女職員稱被非裔男子強姦 涉嫌報假案被捕

【KTSF 林子皓報導】

任職於史丹福大學一名女職員,涉嫌編造去年8月和10月兩次遭到一名非洲裔男子強暴,而在週三早上被拘捕,面對偽證重罪起訴和其他控罪,法庭准許她以2.5萬元保釋候審。

美聯社和多家主流媒體週三都報導這個案子,聖塔克拉拉縣一名檢察官說,這是一種少見而且破壞力巨大的犯罪。

案情指,任職於史丹福大學的25歲Jennifer Gries,去年8月9日8月9日聲稱在Munger住宅大廈的公廁,被一個陌生男子性侵犯,當時她在路上準備拿車,該男子靠近並抓住了她,並告訴她不准尖叫然後強暴了她。

到10月7號,Gries到了Stanford醫療中心做另一次強暴檢查,聲稱在吃完午飯回公司時,被一名男子抓住手臂,拉到到地下室的一間儲藏室,並強暴了她。

他再次描述襲擊者是一名20歲左右的黑人男性,身形偏瘦約6尺高。

案情指被告還藉此告訴一名熟人,這名襲擊者就是她的同事,而性侵讓她懷上一對雙胞胎,最後還流產。

不過警方調查後表示,Gries並沒有懷孕,而且這些指控全是因為她不滿某位男同事。

