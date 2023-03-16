史丹福大學女職員稱被非裔男子強姦 涉嫌報假案被捕

【KTSF 林子皓報導】

任職於史丹福大學一名女職員，涉嫌編造去年8月和10月兩次遭到一名非洲裔男子強暴，而在週三早上被拘捕，面對偽證重罪起訴和其他控罪，法庭准許她以2.5萬元保釋候審。

美聯社和多家主流媒體週三都報導這個案子，聖塔克拉拉縣一名檢察官說，這是一種少見而且破壞力巨大的犯罪。

案情指，任職於史丹福大學的25歲Jennifer Gries，去年8月9日8月9日聲稱在Munger住宅大廈的公廁，被一個陌生男子性侵犯，當時她在路上準備拿車，該男子靠近並抓住了她，並告訴她不准尖叫然後強暴了她。

到10月7號，Gries到了Stanford醫療中心做另一次強暴檢查，聲稱在吃完午飯回公司時，被一名男子抓住手臂，拉到到地下室的一間儲藏室，並強暴了她。

他再次描述襲擊者是一名20歲左右的黑人男性，身形偏瘦約6尺高。

案情指被告還藉此告訴一名熟人，這名襲擊者就是她的同事，而性侵讓她懷上一對雙胞胎，最後還流產。

不過警方調查後表示，Gries並沒有懷孕，而且這些指控全是因為她不滿某位男同事。

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