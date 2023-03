舊金山市議會討論補償非洲裔方案 包括向合資格居民每人發500萬（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市議會週二首次聆訊有關一項因為歷史因素而補償非洲裔社區的草案,當中有超過100項的建議,包括給合資格的居民每人發500萬,市議會表示支持方案列出的概念,目前還不知道市議會何時表決。

舊金山市議會在2020年成立一個補償委員會,來研究如何給受到奴隸制度影響,或受到系統性種族主義不平待遇的非洲裔後代發賠償金。

這個委員會週二向市議會提交60頁的報告,列出舊金山的種族歧視政策如何加害於非洲裔,例如只准許白人在哪些社區買哪些房子,非洲裔人士要是在政府不想他們居住的地方買房子,他們也就得不到房貸。

該委員會的報告指,這類措施吞噬了世代非洲裔家庭囤積資產的機會。

舊金山目前的人口中,只剩下5%的非洲裔居民,但是他們卻佔無家可歸人數的38%,佔服毒過量死亡人數的28%。

報告指出,2019年,舊金山非洲裔家庭的平均收入是3.1萬,和白人的11.6萬相比顯然很懸殊。

對於補償非洲裔社區,報告提出了超過一百個建議,當中最主要的一項是向每一位符合資格的非洲裔成年人賠償500萬,此外還取消他們的個人債務和稅務負擔,保證他們在未來250年,每年9.7萬的個人收入,這個數字是根據2022年的水準計算的個人平均收入。

報告還建議,每一個家庭可以用一塊錢買一個住宅,以及把低收入出租單位優先權,給予合資格拿賠償金的人。

另外一些投資在社區的項目包括提供獎學金、助學金和取消學生貸款,為貧窮線以下的居民提供免費的精神健康服務和戒毒服務等。

但並不是所有的非洲裔居民都會符合資格,報告規定合資格拿賠償金的人,必須是18歲或以上;有超過十年的文件記錄;自己是非洲裔、必須在1940年至1996年出世,或移居到舊金山;在舊金山居住至少13年;或是因為舊金山的都市更新計劃,而在1954年至1973年期間遭到逼遷;或是奴隸的後代。

報告沒有提出估計會有多少人能夠獲得賠償,或是市府必須從哪裡找錢,市議會雖然接受了特別委員會的報告,但也沒有決定落實的時間。

市議會可以修改和表決每項建議,委員會將在6月遞交的最後報告,市議會將在9月19日再就報告舉行公聽。

據美聯社報導,舊金山這項補償方案的規模與成本,在全國都是前所未有,史丹福大學胡佛研究所估計,如果落實,舊金山每一戶不是非洲裔的人家,必須負擔至少60萬。

之前已經有幾位市參事指出,舊金山財政本來有赤字,實在付不起任何大額的補償金。

有批評者就指出,補償方案講不通,因為加州與舊金山從未將非洲人當奴隸,而舊金山憑什麼要那些從未做過奴隸主的納稅人賠償給非洲裔。

舊金山共和黨主席就表明反對,他說贊成就歷史補償問題展開嚴肅的對話,但每人補償500萬並不在話題中。

而網上輿論也幾乎是一面倒的批評聲音,當中有輿論就認為,亞裔及印第安原住民亦都應該獲得補償。

