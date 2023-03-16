亞裔少年Muni巴士上被無故刺傷 被捕疑兇僅12歲

【KTSF 張擎鳳報導】

星期一下午，在舊金山（三藩市）一架Muni巴士上，一個15歲亞裔少年無故被人嚴重刺傷，被捕的疑犯是一名非洲裔少年，只有12歲。

警方透露，15歲的傷者是一名學生，在Muni巴士上無故遇襲，被刀刺傷一度情況危急，在送院後目前康復中。

警方也證實，已拘捕涉案的12歲非洲裔少年疑犯，罪名包括這宗企圖謀殺，和其他在舊金山發生的搶劫與刺傷案件。

這宗案件發生在星期一下午約4點半，一輛Muni巴士在行徑Stockton夾Sutter街的路段，15歲亞裔青少年在巴士上被人刺傷，警方最初指車上多名青少年發生打鬥，導致一人被刺傷，有四名非洲裔青少年涉案。

警方依目擊者證詞拘留多位懷疑涉案人士，並從中拘捕12歲的疑犯。

警方仍在掌握犯案動機及其他涉案人士，也呼籲目擊者或民眾若有相關資訊，請洽(415) 575-4444與警方聯繫。

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