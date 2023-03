Santa Clara縣通過讓民眾申請許可證 售賣自製餐點（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣議會星期二通過一項法案,一般民眾可以申請許可證,販售在自家廚房製作的餐點,讓移民、婦女或是弱勢人群能夠透過販賣手工餐點貼補家用。

Microenterprise Home Kitchen Operations,微型企業家庭廚房運營,簡稱MEHKO,是2019年生效的一項加州法律,賦予各縣酌情權,允許MEHKO在其管轄範圍內運作。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez去年提出展開此業務的想法,她認為傳統的餐館或是快餐車,成本相對大,”家庭廚房”讓有興趣者更容易進入食品行業,對低收入和邊緣化社區來說,是一個潛在的福音。

Santa Clara縣中文信息官張繼月說:「在疫情期間,我們看到非常多的民眾,因為在疫情當中,或多或少大家經濟狀況受到影響,所以就看到很多人,藉由這樣一個銷售的方式,來做一些生意貼補家用,縣政府了解到這樣子的需求,與其讓民眾做這個沒有合法規的交易,我們不如趕快提供個合規的方式,不但可以提供社區經濟上的協助,也可以就是幫助這些人,他們能夠合法合規,然後來對食物的安全做到把關,這樣子購買的民眾,他們也會比較安心一點

MEHKO規定包括,每個家庭廚房的運營,僅限於每天提供30餐,或每週提供60餐,所有食物都必須在當天準備、烹飪和供應,除家人或住戶成員外,業主可以僱用一名全職員工,每項業務的可核實年銷售額不得超過58,275美元,顧客可以堂食、取餐或送餐。

MEHKO要獲得衛生許可證,並接受Santa Clara縣環境衛生局的檢查,此外,所有MEHKO參與者都要完成食品安全認證課程。

張繼月說:「我們例行檢查是,12個月就實施一次,然後這個檢查跟家庭廚房是預約好的,除了這個之外,如果說這個家庭廚房遭到投訴,或是有緊急的狀況,因為畢竟是在家裡面,來做這個廚房供應,如果說這個廚房,他沒有做好一些措施,造成影響交通,街道過度擁擠,有停車的問題,或者是垃圾多到滿出來,遭到別人投訴的話,可能就會額外的檢查

運營MEHKO的許可證費用為635美元,另加一次性340美元的申請費,不過今年的申請費和許可證費用獲得豁免,因為Santa Clara縣議會週二通過提供600萬紓困金給小型餐飲業,其中14萬是給家庭廚房。

申請網址有中文服務,此外,縣府也將提供小型工作坊講解MEHKO,詳情請點擊:https://cpd.sccgov.org/food/microenterprise-home-kitchen-operations-mehko

