【KTSF】

南灣聖荷西Sunrise初中一名15歲學生被人刺傷,當局拘捕一名學生。

聖荷西警方在中午12時接報,Sunrise初中有一名15歲的學生被同學刺傷,但沒有生命危險。

涉嫌刺傷人的同學已被拘捕,警方以使用致命武器襲擊罪將他關押在少年管教所,案件的動機仍在調查中。

