聖荷西市長馬漢講解施政目標 尋求議會支持預算方案（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市議會將在未來幾星期，討論市府明年度的預算，市長馬漢（Matt Mahan）週三召開記者會，講解市府的目標，尋求議會在預算上的支持。

馬漢指，當前的經濟大環境並不樂觀，聖荷西面臨科技業裁員，地方重要銀行的倒閉，還有通貨膨脹等問題所帶來的影響。

聖荷西市議會將在未來幾週審議市府提出的下年度預算，馬漢呼籲市議會成員要面對當前的經濟現實，而不是在此時打政治算盤。

馬漢說：「我們必須把人民擺第一，這樣才可以實施一項預算，不僅提供一個更安全、更清潔的城市，也朝結束無家可歸的目標邁進，也準備增加本市的就業及稅收基礎，這樣我們才有資金，為聖荷西選民提供應有的服務。」

馬漢週三也提出市府主要的三項目標，希望市議會能批准預算。

在都市安全方面，聖荷西警察局目前負責市區巡邏的人員低於一千人，市府希望能增加一倍的警務預算，用來招募警察新人手，加快辦案效率。

在面對無家可歸問題，城市目前約有5千名露宿者沒有安全及乾淨的環境居住，去年就有246個露宿者死在街上，馬漢向市議會發出挑戰，在年底前為一千個露宿者提供安全的住房選項。

馬漢也提到，雖然建設可負擔房屋的工作必須持續，但這些長遠的政策無法立即保護市內現有的露宿者，他認為市府應該利用一切辦法，包括建蓋更多姻親住宅ADU、臨時收容所還有小型房屋，為露宿者立即增提供住房。

最後在市容的維護，市府希望拓展現行的回收計劃，不但能增加工作機會，也有助於城市環境整潔。

除了提出的三項目標，馬漢在星期一向市議會提交的年度預算報告書中，還有第四項目標，希望吸引職場和住房投資，包括加快發出建築許可，並加快城市內的開發。

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