Fremont市American高中三學生分享STEM經驗（視頻）

東灣Fremont市American高中機器人社團,發明了更精準的垃圾分類,三名學生分享他們STEM的經驗。

Manasa Maddi說,剛上高中,跟很多人一樣,對活動、社團一無所知。

Manasa說:「我剛上高中時,我對活動社團知道的不多,我參加機器人社團就像其他社團,我知道也不多,加入後我感覺除了創意,還有提供點子,我喜歡成為團員的一分子,我想鼓勵所有女孩子,不要怕嘗試,你可能會想害怕表達,一開始的時候我也是,但後來你發現,你可以講出你認為是對的事。」

從一開始對機器人一竅不通,到現在每次到各地進行展示,都必須開著貨車,把這個模型搬上搬下,但學生們卻樂此不疲,希望讓更多的人認識,並使用他們的發明。

就讀11年級的Preet Karia說,很多人以為加入機器人社團的學生都很聰明,他說一開始,他對機器人也完全沒概念,甚至連軟硬件都不太了解,加入之後,了解到從錯誤中學習經驗。

Preet說:「參加機器人社團不一定要很聰明或是智商高,而是從錯誤中學習經驗,當然我們有很多失敗,我們經歷很多狀況,光是這個設計,從一個盒子到現在這麼大的機械,都是靠經驗,一次又一次進步,這是關鍵。」

Rishabh和其他兩位同學不同的是,在高中之前,就有不錯的STEM底子,但是加入機器人社團後,才開拓他的視野。

Rishabh說:「我開始加入是以軟件為主,最後能夠遍布到很多機械,或是3D模型,這是我很感謝這個社團的其中之一,讓我能夠體驗機器人設計的每一個環節,整個過程從一開始到最後,這是非常有價值的探索。」

STEM是科學、技術、工程、數學的英文縮寫,由前總統奧巴馬大力提倡,最終目標是希望從幼稚園開始,完全納入教育體系。

