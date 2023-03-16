Fremont市American高中三學生分享STEM經驗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont市American高中機器人社團，發明了更精準的垃圾分類，三名學生分享他們STEM的經驗。

Manasa Maddi說，剛上高中，跟很多人一樣，對活動、社團一無所知。

Manasa說：「我剛上高中時，我對活動社團知道的不多，我參加機器人社團就像其他社團，我知道也不多，加入後我感覺除了創意，還有提供點子，我喜歡成為團員的一分子，我想鼓勵所有女孩子，不要怕嘗試，你可能會想害怕表達，一開始的時候我也是，但後來你發現，你可以講出你認為是對的事。」

從一開始對機器人一竅不通，到現在每次到各地進行展示，都必須開著貨車，把這個模型搬上搬下，但學生們卻樂此不疲，希望讓更多的人認識，並使用他們的發明。

就讀11年級的Preet Karia說，很多人以為加入機器人社團的學生都很聰明，他說一開始，他對機器人也完全沒概念，甚至連軟硬件都不太了解，加入之後，了解到從錯誤中學習經驗。

Preet說：「參加機器人社團不一定要很聰明或是智商高，而是從錯誤中學習經驗，當然我們有很多失敗，我們經歷很多狀況，光是這個設計，從一個盒子到現在這麼大的機械，都是靠經驗，一次又一次進步，這是關鍵。」

Rishabh和其他兩位同學不同的是，在高中之前，就有不錯的STEM底子，但是加入機器人社團後，才開拓他的視野。

Rishabh說：「我開始加入是以軟件為主，最後能夠遍布到很多機械，或是3D模型，這是我很感謝這個社團的其中之一，讓我能夠體驗機器人設計的每一個環節，整個過程從一開始到最後，這是非常有價值的探索。」

STEM是科學、技術、工程、數學的英文縮寫，由前總統奧巴馬大力提倡，最終目標是希望從幼稚園開始，完全納入教育體系。

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