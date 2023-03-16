FDA批准為6個月大至4歲幼童打Pfizer二價疫苗加強針

March 16, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 朱慧琪報告】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准為6個月大至4歲幼童打Pfizer的二價疫苗加強針，最快12月可以開打，另外當局又更新有關Johnson＆Johnson疫苗在接種後，引發心肌炎等風險的新警告。

FDA週二宣布，6個月大至4歲的兒童，在打了兩針原始基本疫苗後，在今年12月就可以打Pfizer二價疫苗加強針，新的規定也適用於所有在今年12月之前，已接種三劑COVID原始疫苗的兒童。

原始疫苗是針對原始的COVID新型冠狀病毒株，而二價疫苗除了針對原始病毒株，還針對變種的Omicron BA.4和BA.5病毒株。

另一方面，FDA也更新了有關接種Johnson＆Johnson的COVID疫苗後引發心肌炎和心包炎等風險的新警告。

FDA表示，風險非常低，心肌炎是心臟腫脹，而心包炎是心臟周圍的囊狀組織腫脹。

FDA指，收到一些人通報這些副作用，並通常在接種疫苗後的八天內發生。

心肌炎也是Pfizer和Moderna藥廠mRNA疫苗的一種罕見風險，而患者在感染COVID後，也可能患上心肌炎。

至於Johnson＆Johnson疫苗的其他最新副作用，包括一些罕有的風險，如血栓出血、過敏反應、免疫性血小板減少症和格林巴利症候群，而後者有機會導致肌肉無力和癱瘓。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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