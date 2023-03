FDA批准為6個月大至4歲幼童打Pfizer二價疫苗加強針

【KTSF 朱慧琪報告】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准為6個月大至4歲幼童打Pfizer的二價疫苗加強針,最快12月可以開打,另外當局又更新有關Johnson&Johnson疫苗在接種後,引發心肌炎等風險的新警告。

FDA週二宣布,6個月大至4歲的兒童,在打了兩針原始基本疫苗後,在今年12月就可以打Pfizer二價疫苗加強針,新的規定也適用於所有在今年12月之前,已接種三劑COVID原始疫苗的兒童。

原始疫苗是針對原始的COVID新型冠狀病毒株,而二價疫苗除了針對原始病毒株,還針對變種的Omicron BA.4和BA.5病毒株。

另一方面,FDA也更新了有關接種Johnson&Johnson的COVID疫苗後引發心肌炎和心包炎等風險的新警告。

FDA表示,風險非常低,心肌炎是心臟腫脹,而心包炎是心臟周圍的囊狀組織腫脹。

FDA指,收到一些人通報這些副作用,並通常在接種疫苗後的八天內發生。

心肌炎也是Pfizer和Moderna藥廠mRNA疫苗的一種罕見風險,而患者在感染COVID後,也可能患上心肌炎。

至於Johnson&Johnson疫苗的其他最新副作用,包括一些罕有的風險,如血栓出血、過敏反應、免疫性血小板減少症和格林巴利症候群,而後者有機會導致肌肉無力和癱瘓。

