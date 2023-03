美軍發放無人機被俄軍戰機攔截片段

【有線新聞】

美軍發放無人機在黑海被俄軍戰機攔截後墜毀的片段,美方不確定能否打撈殘骸,但認為已沒情報價值;克里姆林宮指軍方會評估利益,再決定是否打撈。

美國軍方歐洲司令部發布長42秒片段,見到MQ-9死神無人機周二在黑海國際空域時,一架俄軍蘇-27戰機從後飛近,並排放汽油,戰機之後在上方飛過,干擾無人機訊號,當時無人機的螺旋槳並無受損。

戰機再度從後飛近、排放汽油,今次更接近無人機,畫面之後出現故障。

攝影機之後回復正常,清晰見到無人機螺旋槳彎曲受損,國防部稱事件歷時30至40分鐘。

防長奧斯汀批評,俄軍戰機機師攔截美軍MQ-9死神無人機,行為危險、魯莽。參謀長聯席會議主席米利稱俄軍戰機粗野攔截無人機、飛近排油和碰撞,足以確定俄軍是故意攔截,但不肯定是否蓄意令無人機墜毀。他們分別與俄羅斯防長紹伊古、俄軍總參謀長格拉西莫夫通電話。

俄羅斯國防部則稱,紹伊古表明是美方一直無視俄軍劃定的禁飛空域,美軍無人機飛近克里米亞,本身便是挑釁。

克里姆林宮發言人稱,是否在黑海打撈美軍無人機交由國防部決定,認為為了俄方在黑海的利益和安全,軍方有特權這樣做。

