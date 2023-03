【KTSF】

大氣河風暴帶來連日大雨,導致加州Monterey縣的Pajaro河水位高漲,從而在週二導致附近的堤壩崩潰,因此Pajaro社區洪水氾濫,附近數千名居民要撤離。

據Pajaro地區洪水管理局的行政主任所說,當局發現堤壩失靈後,工作人員在半小時內湧入現場全力抗洪。

但老化的堤壩加上連日大雨,導致工作人員無法應對,在他們撤退後,河流氾濫越過老舊的堤壩,水浸了整個Pajaro鎮,1號高速公路的部份路段關閉,成千上萬的Santa Cruz和Monterey縣的居民要撤離。

