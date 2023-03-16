美國太空總署公開新一代太空衣 能單膝跪地

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美國太空總署公開為下次探月任務研發的新一代太空衣，預料於2025年第一位登月的女太空人會穿上這套太空衣漫步月球。

下次人類踏足月球將會穿上這套太空衣，採用多層式設計，注入維持壓力的空氣，還包含供氧系統，開發人員形容相當於將水肺及冷氣機同時結合到一套衣服裡面。要在月球上工作，太空衣必須保持活動能力，一般步行不在話下，就算是蹲下甚至單膝跪地一樣沒問題。

跟上次阿波羅計劃不同的是，今次美國太空總署不再獨力研發太空衣，而是將設計重任外判予一間私人企業，合約價值2.3億美元，太空總署提供參數及安全指標，如何滿足這些要求由私人企業自由發揮。這種模式一來有助扶植民營太空事業，二來太空衣生產之後，民間探月任務也可以採購。

現時太空衣是深色，但最終版本會用回傳統的白色，盡量反射太陽光，預計這套登月太空衣將會於2025年保護新一代登月太空人，包括第一位踏足月球的女太空人。

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