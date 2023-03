矽谷銀行突倒閉震散存戶信心 聯儲局據報考據收緊中小型銀行監管規定

【KTSF 朱慧琪報導】

矽谷銀行突然倒閉震散存戶信心,據報聯儲局考據收緊中小型銀行的監管規定,司法及監管部門亦正調查,矽谷銀行管理層有否涉及不當股票交易。

矽谷銀行、Silvergate銀行及Signature銀行相繼倒閉,打擊市場對中小型銀行的信心,華爾街日報引述消息指,聯儲局考慮收緊監管要求,重點針對資產規模介乎1000億至2500億美元的中小型銀行,估計有20多間銀行受影響。

當局會將應用於大型銀行的監管原則,延伸到中小型銀行身上,包括引入嚴格的資本及流動性要求、加強壓力測試,以及評估銀行抵禦經濟衰退的能力等。

另一方面,更多矽谷銀行倒閉前的細節曝光,彭博報導矽谷銀行首席風險官職位,原來有大部分時間都是懸空,前任首席風險官去年4月離職,但要到12月才有人接替,聯儲局已經跟進事件,作為倒閉調查中的一部分。

據報司法部及證券交易委員會亦正調查,矽谷銀行高層有否涉及不當行為,包括出售股票時有否違反交易規則。

矽谷銀行行政總裁早前被揭發,在銀行公布錄得重大虧損前幾日,出售價值360萬美元的持股,其他高層過去兩年,亦合計沽售8400萬美元股票,引發外界批評管理層有內幕交易的嫌疑。

除了調查,彭博引述消息報導,監管部門亦開始為已被接管的Signature Bank接觸潛在買家,聯邦存款保險公司亦已經設立數據室,方便潛在買家進行盡職調查。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。