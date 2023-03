連場風暴過後加州儲水量充足 多個地點超過洪水警戒水位（視頻）

【KTSF】

加州水資源部表示,經歷過連場風暴,加州現時的儲水量良好,並有多個地點超過洪水警戒水位。

加州水資源部週三舉行網上會議,討論風暴過後加州儲水的情況,和如何去應對洪水。

加州水資源部表示,加州目前有10個地點,預計超過洪水警戒水位(flood stage),以及有25個地點會進入監測階段。

加州水資源部將會加強監察北灣、Santa Cruz以及沙加緬度附近的河流,並正在與州長緊急服務辦公室緊密合作,向縣及市政府提供有關水位的最新進展,當局已經向全州多個縣派發了防洪物資和設備,當中超過49萬個沙包及一些加固牆等。

而針對上星期Monterey縣Pajaro河的防洪堤崩堤,加州水資源部已派員到當地修理,已經完全填補好風暴造成的缺口,並將會繼續做加固工程。

另一方面,加州已經不再處於乾旱狀態,加州15個沿海縣許多水庫,已百分之一百蓄滿水,在加州最大的水庫Lake Oroville,水量在接連的風暴後亦大大提升,有關方面將會繼續監察天氣情況和湖泊的水位,去決定會否增加水庫放水的幅度。

