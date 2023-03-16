氣象局預測另一股大氣河風暴下週初吹襲灣區

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一股大氣河風暴剛剛完結，國家氣象局預測，再會有另一股大氣河風暴在下星期初抵達灣區。

根據國家氣象局，剛過去的這股大氣河風暴，降雨量比預期少，原因和風暴快速移動有關，降雨最多的地區是北灣和Santa Cruz的山區，總共錄得2.5至3.5吋，而舊金山（三藩市）就錄得半吋至1吋。

國家氣象局表示，雖然這股風暴的降雨量不算多，但由於灣區土壤的水份飽和度已經很高，風暴仍然造成水浸，而且風勢強勁，舊金山國際機場一度錄得時速77英里的疾風，土壤飽和加上受到強風吹襲，造成樹木和電線杆倒塌，多條街道和公路路段要封閉。

週二一度有超過27萬戶停電，太平洋煤電公司（PG&E）表示，截至週三下午兩點，仍有超過12萬戶沒有電力供應。

國家氣象局預計，週三晚和週四都大致天晴，一股較弱的冷鋒本週末將影響灣區，星期五會有微雨，週末可能有驟雨。

氣象學家關注的是下一股吹襲灣區的大氣河風暴，預測最快將於下星期初抵達，雖然風暴的強度暫時還未確定，但氣象學家預計有八成至九成機會降雨量會比平時多。

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