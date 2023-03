氣象局預測另一股大氣河風暴下週初吹襲灣區

【KTSF】

一股大氣河風暴剛剛完結,國家氣象局預測,再會有另一股大氣河風暴在下星期初抵達灣區。

根據國家氣象局,剛過去的這股大氣河風暴,降雨量比預期少,原因和風暴快速移動有關,降雨最多的地區是北灣和Santa Cruz的山區,總共錄得2.5至3.5吋,而舊金山(三藩市)就錄得半吋至1吋。

國家氣象局表示,雖然這股風暴的降雨量不算多,但由於灣區土壤的水份飽和度已經很高,風暴仍然造成水浸,而且風勢強勁,舊金山國際機場一度錄得時速77英里的疾風,土壤飽和加上受到強風吹襲,造成樹木和電線杆倒塌,多條街道和公路路段要封閉。

週二一度有超過27萬戶停電,太平洋煤電公司(PG&E)表示,截至週三下午兩點,仍有超過12萬戶沒有電力供應。

國家氣象局預計,週三晚和週四都大致天晴,一股較弱的冷鋒本週末將影響灣區,星期五會有微雨,週末可能有驟雨。

氣象學家關注的是下一股吹襲灣區的大氣河風暴,預測最快將於下星期初抵達,雖然風暴的強度暫時還未確定,但氣象學家預計有八成至九成機會降雨量會比平時多。

