【KTSF娛樂】集合MIRROR全團力量 發佈原創電影作《12怪盜》

MakerVille今天特訂於「香港國際影視展」上舉辦發佈會,向傳媒率先公佈MakerVille全新電影項目計劃以及其他影視合作項目。

MakerVille與銀河映像合作的首部電影作品《命案》入選第73 屆柏林電影節特別展映單元(Berlinale Special),早前更於柏林影展舉行首映,獲得一致好評。電影《命案》將於4月20日上畫。大會邀得電影《命案》團隊出席記者會,包括監製及編劇游乃海、監製朱淑儀、演員林家棟、楊樂文、伍詠詩及陳湛文。一眾台前幕後現身宣傳,更於會上分享拍攝感受,預告精彩內容。

MakerVille一直秉持信念,在製作上從不停步。同日,MakerVille亦公佈最新重點電影項目:《12怪盜》 (WE 12)。電影將集合MIRROR全團力量,開拓全新領域的紀念性作品。十二子將破天荒全員參演首部電影。MIRROR成員楊樂文、江𤒹生、邱士縉、柳應廷、陳卓賢、李駿傑、王智德、陳瑞輝、姜濤及邱傲然現身宣傳,分享對拍攝MIRROR首部電影作品的感受。另外,導演何國敏亦有現身支持。

