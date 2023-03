【KTSF 朱慧琪報導】

2月接近破紀錄的低失業率,顯示出強勁的就業市場和消費者支出,在通脹仍然高企下,聯儲局何時才會停止加息?

2月份全國失業率雖然微升至3.6%,但仍然徘徊在歷史低位,就業市場強勁,導致通貨膨脹一直飆升。

布魯金斯研究所高級經濟研究員Gary Burtless說:「就業市場越緊張,僱主提高工資和提高生產成本的壓力就越大。」

Burtless表示,在過去幾個月,每兩個職位空缺,就有大約一個人失業,因此加劇通脹。

不過2月份的就業數據也帶來了好消息,就是工資增長放緩。

那麼聯儲局什麼時候會滿意並停止加息?Burtless認為,是當失業率升至大約5%和通脹降至2%。

