【有線新聞】

短片分享應用程式TikTok,據報正考慮與母公司字節跳動分拆,以滿足美國的國家安全考慮。

美國海外投資委員會正審查TikTok提交的一系列建議,加強保障數據安全,但委員會一直未有決定,是否容許TikTok繼續在美國營運。

彭博引述知情人士說,除非TikTok的安全建議不被接受,才會考慮將TikTok出售,作為最後手段。TikTok和字節跳動,暫時都未有回應。

