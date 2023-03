瑞士信貸銀行陷財政危機 股價在美歐金融市場大幅走跌

【KTSF 張麗月報導】

歐洲其中一間最主要的銀行瑞士信貸銀行(Credit Suisse)由於出現財政危機,股價在美歐金融市場大幅波動走跌,不過瑞士央行和監管當局發表聯合聲明證實,瑞信集團的資本和資金流動性都符合當局的要求,瑞士央行也承諾,如果有需要,將會向瑞信提供額外的流動資金。

以預託證券形式在美國股市交易的瑞士信貸銀行,股價週三早上在紐約證交所一度大跌三成,隨後跌幅收窄,收市時,跌了接近14%。

瑞信股價大跌,主要因為瑞信發表了延期公佈的年度財報指出,在財務管控方面有“缺陷”,而過去兩年的業績,也出現“實質的疲弱”。

瑞信的最大股東,沙地國家銀行週三向媒體表明,不會額外注資救助瑞信,主要是因為涉及多方面對股權的監管法規。

目前沙地國家銀行持股瑞信接近一成,一旦超過一成就必須接受多方面,包括歐盟在內的更嚴格的監管。

雖然沙地仍然看好瑞信的財政,但消息隨即瑞信股價大插水,瑞信轉而向瑞士央行求助,瑞士央行和監管當局隨即發表聯合聲明,證實瑞信的資本和流動資金都符合監管當局的要求,瑞士央行也承諾,如果有需要,將會向瑞信提供額外的流動資金。

瑞信集團在過去五個季度都錄得虧損,在過去一年,瑞信股價在美國股市累積跌了近七成。

瑞信不獲沙地注資,拖累歐洲銀行股崩盤,也蔓延至美國股市,瑞士銀行UBS和德國銀行在華爾街股市都分別大跌起碼6%,花旗、摩根大通、高盛和富國銀行的股價都分別跌3%至5%以上,反映美國三間銀行最近先後倒閉所引起的銀行業界信心危機,已經蔓延到歐洲。

