瑞士信貸銀行財政危機拖累歐洲股市 美國銀行股受壓

【KTSF 張麗月報導】

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的財政危機拖累歐洲股市的銀行股崩盤，美國的銀行股也繼續受壓，華爾街股市週三也大幅波動。

由於瑞士信貸銀行出現財政危機，拖累歐洲股市的銀行股暴跌，受到外圍影響，美股全日也反覆波動，大部份時間都走勢疲弱，特別是銀行股也急挫，花旗、摩根大通、高盛和富國銀行的股價，分別跌3%至5%以上，一些地區銀行股，好像以舊金山（三藩市）為基地的First Republic銀行的股價，週三大跌21%。

收市時，道瓊斯跌280點，SP500跌27點，但Nasdaq就由跌轉升，全日微升5點。

矽谷銀行和Signature銀行倒閉，以及最新的瑞士信貸銀行出現的財政危機，都令投資者關注，究竟聯儲局下星期開會議息時是否會再次加息，以及如何應對銀行財政危機的問題。

經濟預測及分析機構Oxford Economics的首席經濟專家Ryan Sweet表示，地區銀行的問題，基本上暫時已經受到控制，因此他的團隊預期，聯儲局下星期可能會加息4分之1厘，理由是目前的通脹遠高過2%目標以上，因此停止加息或甚至減息，都是言之過早。

他又說，聯儲局的決策官員，可以使用利率以外的工具去減輕銀行體系的壓力。

經濟分析師Richard de Chazal也有同樣的看法，他指出，加息4分之1厘可能是較審慎的做法。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。