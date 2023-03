瑞士信貸銀行財政危機拖累歐洲股市 美國銀行股受壓

【KTSF 張麗月報導】

瑞士信貸銀行(Credit Suisse)的財政危機拖累歐洲股市的銀行股崩盤,美國的銀行股也繼續受壓,華爾街股市週三也大幅波動。

由於瑞士信貸銀行出現財政危機,拖累歐洲股市的銀行股暴跌,受到外圍影響,美股全日也反覆波動,大部份時間都走勢疲弱,特別是銀行股也急挫,花旗、摩根大通、高盛和富國銀行的股價,分別跌3%至5%以上,一些地區銀行股,好像以舊金山(三藩市)為基地的First Republic銀行的股價,週三大跌21%。

收市時,道瓊斯跌280點,SP500跌27點,但Nasdaq就由跌轉升,全日微升5點。

矽谷銀行和Signature銀行倒閉,以及最新的瑞士信貸銀行出現的財政危機,都令投資者關注,究竟聯儲局下星期開會議息時是否會再次加息,以及如何應對銀行財政危機的問題。

經濟預測及分析機構Oxford Economics的首席經濟專家Ryan Sweet表示,地區銀行的問題,基本上暫時已經受到控制,因此他的團隊預期,聯儲局下星期可能會加息4分之1厘,理由是目前的通脹遠高過2%目標以上,因此停止加息或甚至減息,都是言之過早。

他又說,聯儲局的決策官員,可以使用利率以外的工具去減輕銀行體系的壓力。

經濟分析師Richard de Chazal也有同樣的看法,他指出,加息4分之1厘可能是較審慎的做法。

版權所有,不得轉載。