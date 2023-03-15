灣區週二刮強風 舊金山有大廈玻璃窗從高處墮下（視頻）

March 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

週二吹襲灣區的大氣河風暴，令整個灣區刮起強風，舊金山（三藩市）有高樓大廈的窗戶不敵強風，玻璃窗由高處墮下。

舊金山消防局在下午3時左右接報，市中心California街555號一棟大廈，有兩隻窗戶懷疑被強風吹爛跌落街上，沒有人受傷。

當局一度對該處發出疏散命令及關閉附近街道。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*