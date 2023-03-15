灣區週二刮強風 舊金山有大廈玻璃窗從高處墮下（視頻）

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週二吹襲灣區的大氣河風暴，令整個灣區刮起強風，舊金山（三藩市）有高樓大廈的窗戶不敵強風，玻璃窗由高處墮下。

舊金山消防局在下午3時左右接報，市中心California街555號一棟大廈，有兩隻窗戶懷疑被強風吹爛跌落街上，沒有人受傷。

當局一度對該處發出疏散命令及關閉附近街道。

UPDATE: 555 CALIFORNIA 2 WINDOWS DAMGED 1 IS COMPLETELY BROKEN OUT AND THE OTHER IS CRACKED CREWS SECURING HAZARD ALL PREVIOUS SHELTER IN PLACE AND EVACUATION ORDERS REMAIN IN PLACE VIDEO SHOWS BEGINNING PHASE OF INCIDENT pic.twitter.com/s27miuQJ2H — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) March 14, 2023

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