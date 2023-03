灣區週二刮強風 舊金山有大廈玻璃窗從高處墮下（視頻）

【KTSF】

週二吹襲灣區的大氣河風暴,令整個灣區刮起強風,舊金山(三藩市)有高樓大廈的窗戶不敵強風,玻璃窗由高處墮下。

舊金山消防局在下午3時左右接報,市中心California街555號一棟大廈,有兩隻窗戶懷疑被強風吹爛跌落街上,沒有人受傷。

當局一度對該處發出疏散命令及關閉附近街道。

UPDATE: 555 CALIFORNIA

2 WINDOWS DAMGED 1 IS COMPLETELY BROKEN OUT AND THE OTHER IS CRACKED CREWS SECURING HAZARD

ALL PREVIOUS SHELTER IN PLACE AND EVACUATION ORDERS REMAIN IN PLACE

VIDEO SHOWS BEGINNING PHASE OF INCIDENT pic.twitter.com/s27miuQJ2H

