【KTSF 傅景竑報導】

週一下午在舊金山(三藩市)聯合廣場,Muni巴士上有一名15歲亞裔青少年遭嚴重刺傷,一名未成年人被捕。

警方表示,約4點半獲報行經Stockton夾Sutter路段的一輛Muni巴士上有人受傷,警方抵達時發現一名未成年男性傷者身上有刀傷,情況危急,並將他送醫,傷者狀況已穩定。

據警方初步調查,傷者是一名15歲亞裔青少年,疑似與4名非洲裔青少年在巴士上起糾紛,期間有人亮刀攻擊。

警方依目擊者證詞,拘留多位疑似涉案人士,並逮捕了一名涉嫌刺傷受害者的未成年疑犯。

警方仍在掌握犯案動機及其他涉案人士,也呼籲目擊者或民眾若有相關資訊,請洽(415) 575-4444與警方聯繫。

