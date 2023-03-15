Santa Clara縣通過讓民眾申請許可證 售賣自家廚房製作的餐點

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣議會星期二通過一項法案，一般民眾可以申請許可證，販售在自家廚房製作的餐點，讓移民、婦女或是弱勢人群能夠透過販賣手工餐點貼補家用。

Microenterprise Home Kitchen Operations，微型企業家庭廚房運營，簡稱MEHKO，是2019年生效的一項加州法律，賦予各縣酌情權，允許MEHKO在其管轄範圍內運作。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez去年提出展開此業務的想法，她認為傳統的餐館或是快餐車，成本相對大，”家庭廚房”讓有興趣者更容易進入食品行業，對低收入和邊緣化社區來說，是一個潛在的福音。

Santa Clara縣中文信息官張繼月說：「在疫情期間，我們看到非常多的民眾，因為在疫情當中，或多或少大家經濟狀況受到影響，所以就看到很多人，藉由這樣一個銷售的方式，來做一些生意貼補家用，縣政府了解到這樣子的需求，與其讓民眾做這個沒有合法規的交易，我們不如趕快提供個合規的方式，不但可以提供社區經濟上的協助，也可以就是幫助這些人，他們能夠合法合規，然後來對食物的安全做到把關，這樣子購買的民眾，他們也會比較安心一點

MEHKO規定包括，每個家庭廚房的運營，僅限於每天提供30餐，或每週提供60餐，所有食物都必須在當天準備、烹飪和供應，除家人或住戶成員外，業主可以僱用一名全職員工，每項業務的可核實年銷售額不得超過58,275美元，顧客可以堂食、取餐或送餐。

MEHKO要獲得衛生許可證，並接受Santa Clara縣環境衛生局的檢查，此外，所有MEHKO參與者都要完成食品安全認證課程。

張繼月說：「我們例行檢查是，12個月就實施一次，然後這個檢查跟家庭廚房是預約好的，除了這個之外，如果說這個家庭廚房遭到投訴，或是有緊急的狀況，因為畢竟是在家裡面，來做這個廚房供應，如果說這個廚房，他沒有做好一些措施，造成影響交通，街道過度擁擠，有停車的問題，或者是垃圾多到滿出來，遭到別人投訴的話，可能就會額外的檢查

運營MEHKO的許可證費用為635美元，另加一次性340美元的申請費，不過今年的申請費和許可證費用獲得豁免，因為Santa Clara縣議會週二通過提供600萬紓困金給小型餐飲業，其中14萬是給家庭廚房。

申請網址有中文服務，此外，縣府也將提供小型工作坊講解MEHKO，詳情請點擊：https://cpd.sccgov.org/food/microenterprise-home-kitchen-operations-mehko

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