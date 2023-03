【KTSF】

南灣聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)議會週二投票通過六項可負擔住房相關的議案。

聖塔克拉拉縣議會週二投票通過的住房議案,主要是為了幫助無家可歸長者、有兒童和寄養青少年的家庭。

聖塔克拉拉縣議員Cindy Chavez表示,處理住房和無家可歸問題極度的複雜,但也不是無法解決的,聖塔克拉拉縣正做出很好的進展。

週二通過的六項議案,包括投資在專門提供長者的可負擔住房、透過土地交換在Cupertino興建永久性的支援住房、在南灣山景城投資永久性可負擔住房、在南灣山景城投資寄養青少年的可負擔住房、連同七個非牟利機構投資在租房援助、在Milpitas投資一項新的可負擔住房發展計劃。

